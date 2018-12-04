ELBÜS'lerde, "Sende Kitap Oku"projesi

Dünyada ilk defa Elazığ'da hizmete giren 18 metre uzunluğunda, körüklü, bataryalı, elektrikli, 0 emisyonlu otobüslerde (ELBÜS) üniversite öğrencilerinin girişimiyle kitaplık yerleştirilerek yolcuların kitap okuması sağlanmaya başlandı.

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Elazığ Belediyesi ile birlikte "Sende Kitap Oku" sloganıyla çalışma yaptı. Yapılan çalışmada ELBÜS'lere yolcuları okumaya teşvik etmek amaçlı kitaplık yerleştirilerek kitaplar bırakıldı. Topluma kitap okuma alışkanlığını aşılama ve yolculuğu zevkli hale getirmeyi amaçlayan proje kapsamında ilk uygulamayı öğrenciler yolcularla birlikte yaptı. ELBÜS'lerde kitap okuyan ve vatandaşlara veren öğrencilerin uygulaması, yolcuların beğenisini kazandı.

Öğrencilerin projeyi kendilerinin ayarladığını belirten FÜ İletişim Fakültesi Öğretim üyesi Mehmet Fatih Çakar, “Toplumunda eksik olduğu bu konuda arkadaşlarımız sosyal bir sorumluluk projesi gerçekleştirdi. Öğrencilerimiz kitap okumak konusunda ki dikkatleri üzerine çekmek istediler. Herkesin kitap okumasını özendirici bir şekilde ortaya koydular” dedi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında ELBÜS'lerde kitap okuma farkındalığı oluşturmak istediklerini belirten öğrencilerden Merve Keskin Kılıç,yolculuk yapıp da kitap okumak isteyenlere böyle bir imkan gerçekleştirdiklerini ve bu tip projelere devam edeceklerini söyledi.