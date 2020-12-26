İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elektrik kontağından çıkan yangın, 12 hayvanı telef etti

Elazığ’da bir ahırda elektrik kontağından çıkan yangında 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

Elazığ'da bir ahırda elektrik kontağından çıkan yangında 12 büyükbaş hayvan telef oldu.


Edinilen bilgiye göre, -Karakoçan ilçesine bağlı Kırgıl köyünde besicilik yapan Aziz Sayar'a ait ahır da gece saatlerinde elektrik kontağına bağlı yangın çıktı. Yangını gören köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken ahır da bulunan 12 büyükbaş hayvan telef oldu.


Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.