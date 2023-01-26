İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdi

Elazığ’ın Baskil ilçesinde kullanılmayan bir evde elektrik kontağından yangın çıktı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde kullanılmayan bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Bir an da alevlerin kapladığı ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Hastane Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evin ikinci katında elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.