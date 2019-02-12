Elektrik teline takılan güvercin kurtarıldı

Elazığ'da ayağına takılan ipin elektrik teline dolanması sonucu mahsur kalan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yeniköy'de çocuklar, ayağına dolanan ipin elektrik teline takılması sonucu mahsur kalan güvercini görerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gitti. Tellerdeki enerjinin kestirilmesinin ardından itfaiyenin merdiveni ile yukarı çıkan itfaiye eri, güvercini kurtardı. Ayağındaki ipte çıkarılan güvercini olayı haber veren çocuklara verildi. Çocuklarda, o güvercini havaya atarak doğaya saldı.