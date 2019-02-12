İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elektrik teline takılan güvercin kurtarıldı

Elazığ’da ayağına takılan ipin elektrik teline dolanması sonucu mahsur kalan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elazığ'da ayağına takılan ipin elektrik teline dolanması sonucu mahsur kalan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yeniköy'de çocuklar, ayağına dolanan ipin elektrik teline takılması sonucu mahsur kalan güvercini görerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gitti. Tellerdeki enerjinin kestirilmesinin ardından itfaiyenin merdiveni ile yukarı çıkan itfaiye eri, güvercini kurtardı. Ayağındaki ipte çıkarılan güvercini olayı haber veren çocuklara verildi. Çocuklarda, o güvercini havaya atarak doğaya saldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.