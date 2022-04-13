İhlas Haber Ajansı

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Elektrik tellerine takılan akbaba telef oldu

Elazığ’da elektrik tellerine takılan akbaba, akıma kapılması sonucu telef oldu.

Elazığ'da elektrik tellerine takılan akbaba, akıma kapılması sonucu telef oldu.


Edinilen bilgilere göre, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan akbaba, merkez mahallede elektrik tellerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik akımına kapıldığı belirtilen akbaba telef oldu. Hızla tellerden yere düşen akbabanın yaklaşık 2 metre boyunda olduğu ifade edildi. Olayı gören vatandaşlar telef olan akbabanın etrafında toplanarak cep telefonlarıyla hayvanı görüntüledi.

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