Elma ağacı mevsimleri şaşırdı, kış ayında yaprak açtı

Elazığ'ın Keban ilçesinde kış ayında elma ağacı yaprak açtı, görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Edinilen bilgiye göre, Keban ilçesi Gökbelen köyünde Selim Aslan'a ait bir bahçede elma ağacı, kış ayında yaprak açtı. Sonbahar mevsiminden kışa girildiği bugünlerde elma ağacının yaprak açtığını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ağaçların yapraklarını tamamen döktüğü bu dönemde yaşanan olayı değerlendiren Selim Aslan, "Mevsimler şaştı, aralık ayında elma ağacı yaprak açtı. Ben de ilk defa böyle bir duruma denk geldim. Kış ayında böyle bir olayın yaşanması bizleri çok şaşırttı" dedi.