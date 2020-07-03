Emniyet Genel Müdürü Aktaş Elazığ'da

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere geldiği Elazığ'da Vali Erkaya Yırık'ı ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, beraberinde daire başkanları ile Elazığ'a geldi.Kentte ilk olarak kısa süre önce göreve başlayan Vali Erkaya Yırık'ı ziyaret eden, Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni görevinde başarı diledi.

İl Emniyet Müdürü Celal Sel'inde eşlik ettiği ziyarette, karşılıklı görüşmenin ardından Aktaş'ın Vali Yırık'la beraber kent genelinde başta yeni yerinde yapılması planlanan polis okulu ve bazı yerlerde incelemede bulunacağı öğrenildi.