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Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan kahraman şehit Fethi Sekin'in babasına ziyaret

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, kahraman şehit Fethi Sekin’in babası Zeki Sekin’i ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, kahraman şehit Fethi Sekin'in babası Zeki Sekin'i ziyaret etti.


Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İzmir Adliyesi'nde 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK mensuplarının gerçekleştirdiği saldırıda gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen ve şehit olan Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'i ziyaret etti.


Paylaşımda bulunan Aktaş, “Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'in baba evini ziyaret ederek bayramlaştık. Tedavisi devam eden Zeki amcamıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ülkemiz için canından geçen aziz şehitlerimizin bizlere emanetleri. Rabbim bizleri şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin” dedi.

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