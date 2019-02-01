Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Elazığ'da

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Elazığ'da emniyet ve polis eğitim merkezini ziyaret etti.

Özel Harekat, Terör, İstihbarat ve Tanık Koruma Daire Başkanları ile birlikte Elazığ'a gelen Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, yeni binasında hizmet vermeye başlayan İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül'le görüşen Uzunkaya, ardından müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin yer aldığı toplantıda yürütülen güvenlik hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden Uzunkaya, Okul Müdürü Şemsettin Koç'la görüştü.