Emniyet Müdürü Cangül'den İHA'ya veda ziyareti

Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İhlas Haber Ajansı (İHA) Elazığ Bölge Müdürlüğü'ne veda ziyaretinde bulundu.

Emniyet Müdürleri kararnamesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İHA'yı ziyaret etti. Ziyarette Bölge Müdürü Halil İbrahim Varlı ile görüşen 3 yılı aşkın süredir kentin huzur ve güvenliği için güzel hizmetler yaptıklarını aktaran Cangül, bundan sonraki süreçte de Elazığ'ın kendinde ayrı bir yeri olduğunu ifade etti.

İHA Muhabirleriyle de tek tek vedalaşan Cangül, Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişiminde, İhlas Haber Ajansı tarafından çekilen ve tüm medyaya servis edilen fotoğrafları inceledi.