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Emniyetten jandarmaya kuruluş yıldönümü ziyareti

Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve beraberindekiler, Jandarma Teşkilatının 183’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız’ı ziyaret etti.

Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve beraberindekiler, Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız'ı ziyaret etti.


Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel, teşkilat mensupları ile birlikte Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız'ı ziyaret ederek kendisinin ve tüm jandarma personelinin gününü kutladı.

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