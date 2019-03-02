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En işlek caddede eşeğiyle gezince görenler şaşkına döndü

ELAZIĞ(İHA) – Elazığ’ın en işlek caddesinde eşekle gezen genç ilgi odağı oldu.

ELAZIĞ(İHA) – Elazığ'ın en işlek caddesinde eşekle gezen genç ilgi odağı oldu. Vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi.


Elazığ'ın en işlek Gazi Caddesi'nde eşekle gezen genç, ilgi odağı oldu. Genç, eşeği ile çevredekilerin bakışlarına aldırış etmeden yoluna devam ederken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


Bir vatandaşın eşeğin özelliklerini sorması üzerine genç, ''Eşeğimin yakıtı yok. Günde en fazla 20 lira masrafı oluyor. 7-8 yıl rahatlıkla gezebilirsin" diye cevap verdi.

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