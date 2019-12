En uzun gecede, vatan n?beti tamam

180 y?ld?r huzurun bek?isi adaletin takip?isi jandarma her zaman oldu?u gibi 7 g?n 24 saat aral?ks?z her yerde g?revini yapt?. T?rkiye genelinde oldu?u gibi Elaz??'da da ?l Jandarma Komutanl???'na ba?l? ekipler, gece g?nd?z ayr?m? yapmadan vatan n?beti tutarak, yapt?klar? ?al??malarla huzuru sa?l?yor. En uzun gece 21 Aral?k'ta da g?revinin ba??nda olan jandarma ekipleri, halk?n mal ve can g?venli?ini korumak i?in t?m personeliyle fedakar bir ?ekilde sabaha kadar vatan n?beti tuttu.

?lke genelinde oldu?u gibi Elaz??'da da "En uzun gece,en sert hava,en zor g?rev ama en g?zel bayrak, en asil millet,en g?zel vatan i?in jandarma varsa orada her ?ey yolunda" slogan?yla her t?rl? m?cadeleye kararl?l?kla devam etti.Ekipler, Hazar Baba'n?n karl? da?lar?nda, Keban'?n so?uk sular?nda, Harput'un tarihinde ve Tunceli,Bing?l,Diyarbak?r ile Malatya'y? bir birine ba?layan yollar da sabaha kadar g?rev al?p bir ?ok uygulama yaparak hem su?la, hemde su?lu ile m?cadelesini s?rd?rd?.En uzun geceyi huzurla tamamlayan timler sabah g?revlerini n?beti devralan silah arkada?lar?na devretti.