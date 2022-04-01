Endemik bitkiler laboratuvar ortamında çoğaltılıp doğaya kazandırıldı

Elazığ'da Doku Kültür Laboratuvarı'nda çoğaltılan endemik Dicle koruğu ve mayasıl bitkisi, doğayla buluşması için Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Fırat Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Doku Kültür Laboratuvarı'nda, bin 500 adet Diyarbakır bölgesinde yetişen endemik Dicle koruğu (Rosularia blepharophylla Eggli )ile 62 adet mayasıl bitkisi üretildi. Yetiştirilen bitkiler, doğayla buluşturulmak üzere Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi. Bitkilerin teslim törenine Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, DKMP 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtürk ve kurum müdürleri katıldı.

Hocaların birlikte çalışarak laboratuvar ortamında nesli tükenmekte olan endemik bitkileri çoğalttığını belirten Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Diyarbakır yöresine ait iki bitki türü çoğaltıldı. Bunlar da ilk ürünlerimiz oldu. Bundan sonra laboratuvarda arkadaşların sayısını daha da artırarak ülkemizde çeşitli bitkilerin çoğaltılması gerçekleştirilecek” dedi.

Nesli tehlike altında olan endemik ve lokal endemik türlerin çoğaltılması maksadıyla DKMP Genel Müdürlüğü tarafından Elazığ'da ilk defa Doku Kültür Laboratuvarı kurulduğunu belirten Bölge Müdürü Ahmet Çörtürk, “Daha sonra Fırat Üniversitesi Rektörlüğü'ne protokol ile devredildi. Seramız açık alanı 3 bin metrekare, kapalı alanı ise bin 70 metrekaredir. DKMP Genel Müdürlüğü olarak biyoçeşitliliğin korunması, gelecek nesillere aktarılması maksadıyla tüm illerde biyolojik çeşitlilik izleme ve envanter çalışmaları yapıldı. Daha sonra buradan elde edilen veriler 'Nuh'un Gemisi' denen veri tabanına yüklendi. Bu yüklenen verilerden nesli tehlike altında olan endemik ve lokal endemik türler için tür koruma eylem planları hazırlandı. Diyarbakır'ın lokal endemiği olan kabam mayasıl ve Dicle koruğu bitkilerinin çoğaltılması için numuneler laboratuvara getirildi. Hocalarımızın çalışmalarıyla şu anda bin 472 adet Dicle koruğu ve 62 adet de kaba mayasıl bitkisi üretildi” diye konuştu.