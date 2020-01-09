Enfeksiyondan korunmak için C vitamini ve su tüketin

İsa Altın, enfeksiyondan korunmak için C vitamini ile bol bol su tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Medical Park Elazığ Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı İsa Altın, kış mevsiminde hemen hemen herkesin dert yandığı soğuk algınlığı ve griple ilgili dikkat edilmesi gereken konularda bilgi verdi.

Dr. İsa Altın, “Bizim için riskli olan hastalar gebeler, diyabet ve kronik akciğer rahatsızlıkları olan hastalardır. Bu hastalar için grip önemli bir sorun teşkil etmektedir. Grip aşısı olmayanların aşı olmaları gereklidir. Kapalı alanlarda daha dikkatli davranılmasını öneriyoruz. Grip geçirdikten sonra eğer kronik bir hastalığınız varsa mutlaka bir hekime başvurmanız gerekmektedir” dedi.

"Grip olmamak için ellerinizi yıkayın"

İnsanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda hijyene dikkat etmenin önemini aktaran Dr. Altın, “Virüsler, öpüşme, hastayla aynı ortamı paylaşma, öksürük ve aksırıkla olduğu kadar tokalaşmayla da bulaşır. Grip gibi bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en etkili yolu elleri sık sık yıkamaktır. Enfeksiyondan korunmak için özellikle mevsim sebze ve meyvelerini bolca tüketmek gerekir. Bunun yanında bol su ve C vitamini içeren turunçgiller tüketmeliyiz” diye konuştu.