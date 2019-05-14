Engellerini aşmak için pedal çevirdiler

Elazığ'da 100 engelli bireylerin katıldığı geleneksel bisiklet turu düzenlendi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Akçakiraz Belediyesi'nin katkılarıyla 5. Geleneksel Bisiklet Turu düzenlendi. Beldedeki programa 100 engelli birey katıldı. Engelli bireyler görevlilerin desteğiyle 2 kilometrelik yolu engellerini aşmak için pedalladı. Bisiklet turunda İl Müdürü Suat Kenç, Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya ve vatandaşlar yer aldı.

Hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden İl Müdürü Suat Kenç, "Toplumda bir farkındalık ve empati yapma adına engelli bir insan hayatını nasıl devam ettirir. Evde aile hayatında okulda iş hayatında kamuoyunun dikkatini çekmek için bu haftayı dolu dolu geçirdik” dedi.

Belde Belediye Başkanı Sabahattin Kaya ise, “5 yıllık aldığımız yetkiyi önümüzdeki 5 yıl içerisinde bunun gibi turnuvalar düzenleyeceğiz. Dezavantajlı aile gruplarının hayatına renk katmak için hayattan keyif almalarını sağlamak için bize düşen bir sosyal sorumluluktur. Bunu 5 yıla yayarak yanı başlarında olacağız” diye konuştu.

Bisiklet turuna geldiğinin dile getiren Hülya Sönmez de, “Burada olmaktan mutluyuz. Allah devletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.

Bisiklet sürmeye geldiğini aktaran Özlem Çelik ise, "Engelimizi aşmaya geldik, bir tur atacağız. Burada farkındalık oluşturuyoruz” dedi.