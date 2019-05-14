Engelli bireyler, trafikte karanfil dağıttı

Elazığ'da engelli bireyler trafikte sürücülere karanfil dağıtarak hafta kapsamında bilgi verdi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü, Memur Sen Elazığ Şubesi Engelli Komisyonu tarafından etkinlik düzenlendi. Öğretmenevi önünde yapılan etkinlikte engelli bulunan bireyler farkındalık oluşturmak için trafikteki araç sürücülerine karanfil uzatarak engelli haftası hakkında bilgi verdi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk,Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, Eğitim Bir Sen Elazığ 1 Nolu Başkanı İbrahim Bahşi, Trafik Denetleme Şube Müdürü Cengiz Yeğen, engelli vatandaşlar katıldı.

Engelliler haftasının bir kutlama ayı olmadığına değinen Engelli Komisyonu Başkanı Engin Kırçıl, “ Farkındalık haftası olarak dile getirilmektedir. Engelli bireylerin yaşadığı ve karşılaştığı sorunları sadece bir gün veya haftada değil sürekli ele almamız gerekmektedir. Engelli bireylerin hatırlanması onların yaşadıkları problemlerin çözümlenmesi ve seslerini kamuoyuna duyurmak açısından bu hafta oldukça önemlidir. Ülkemizde ki engelli bireylerin çözüm ve çözüm yollarının bir çok sorunları olduğu aşikardır. Bu sorunların çözümü kadar engelleri ortadan kaldıracak tedbir almakta önemlidir. Bu konuda sivil toplum örgütleri ve belediyelerimize de büyük iş düşmektedir. Gelişmiş ülkelerin gelişmişlikleri vatandaşlarına ve engelli bireylere verdiği değerle ölçülmektedir” dedi.