Engelli bireylerden "Çayda Çıra" yürüyüşü

Elazığ'da 300 engelli bireyin katıldığı davullu zurnalı "Çayda Çıra" yürüyüşü geceyi aydınlatırken, ardından gösterilen yöresel oyunlar da renkli görüntüler oluşturdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal il Müdürlü tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında 300 engelli birey ellerinde mumlarla Kültür Park'ta anfi tiyatro alanına gitti. Ardından engelli bireyler çayda çıra ve roman oynadı. Sandalye kapma ve farklı oyunlarla 'da engelli bireyler doyasıya eğlendi. Vatandaşlarda, engeli bireylerin gösterisine eşlik etti.

Yılın her gününde engelli vatandaşların daha iyi yaşam sürmesi için gayret gösterdiğini ifade eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt, “Bizler bu yaşantıyı bu gayreti sürdürürken devlet memuru mantığı ile hareket etmiyoruz. Bugün son etkinliğimiz bütün engelli ve usta öğreticileriyle bir çayda çıra yürüyüşü yaptık. Bu yaptıklarımızın bir amacı var. Toplumda engelli bireylerin hayatını daha yaşana bilir kılmak adına farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Bir haftadır engelli bireyler ve ailelerin güzel bir şekilde eğlendiğini anımsatan Sakatlar Derneği Başkanı Metin Fırat ise , “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri devamlı engelli bireylerin yanında oldular. Engellilerin farkındalık oluşturmak için iftardan sonra böyle güzel etkinlikte buluşmamızı ve kaynaşmamızı, içine kapanıklığı yıkmak için böyle ortamlarda sesimizi duyuruyoruz” diye konuştu.

Engeli bulunan bireylerden Okan Aydemir ise, “Böyle etkinliklere bizlerinde ihtiyacı var. bizler sadece 10-16 Mayıs'ta değil her zaman bu şehirde ve ülkede varız. Sadece engelli günlerinde ve haftasında değil her zaman hatırlanmak istiyoruz”ifadelerini kullandı.