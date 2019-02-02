Engelli Kamu Çalışanları Derneği Elazığ Şubesi açıldı

ENKAMUDER Şubenin açılışı ve tanıtımı için Belediye Kültür ve Kongre Merkezinde program düzenlendi.Programa Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Derneğin Genel Başkanı Bülent Kapu, Elazığ Şube Başkanı Selami Temiz, üyeler ve davetliler katıldı.

Toplumun yüzde 12.5'ini engelli vatandaşların oluşturduğuna dikkat çeken Derneğin Genel Başkanı Bülent Kapu, “Vatandaşlarımızın engelli bireylerimizin topluma kaynaşabilmesi için gerek belediyelerimizin, hükümetimizin ve devletimizin yapmış olduğu çalışmalardan ve desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Engelli kamu çalışanları derneğimizi 2012 yılında Ankara'da genel merkezi olmak üzere 81 ilde il başkanlıkları ve Malatya'da ilk oluşturduğumuz şubemiz ile yola çıktık. Bu yola çıkışımızla birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli arkadaşlarımızla birlikte 8 bin çalışan üye ile birlikte bunu taçlandırdık”dedi.

"Engelli kardeşlerimizin önündeki bütün engelleri kaldırmaya devam ediyoruz"

Türkiye'de ve Dünya'da yüzde 12, 13 civarında engeli bulunan insanın olduğunu belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Engelin türünü söylemeye gerek yok. Biz şuna inanıyoruz hayatta gülümsemek, hayata bakış açımızı olumlu değerlendirmek için hiçbir engel, engel değildir. Engellerimizi önce zihinlerde açmamız lazım. Biz kendi varlığımızla yaşamdan keyif almanın mutlu olmanın yollarını aramamız lazım. Devletin de görevi bütün kardeşlerimizin huzuru ve refahı için mutluluğu için önündeki bütün engelleri kaldırmaktır. Onu hayatta bağlamak ve onun hayatta yaşadığı süre içinde mutlu olmasını temin etmektir. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2002 yılından itibaren hem hükümetin imkanlarını engelli kardeşlerimiz doğrultusunda ciddi manada değerlendirdi. Bir çok imkanlar verdi. Yaşama bağlanmaları için engelli kardeşlerimizin önündeki bütün engelleri kaldırdı kaldırmaya devam ediyor. Yerel yönetimlerinde engelli kardeşlerimizin hayata bağlanması için yapması gereken çok şey var. Hayatın içindeyiz. Bu hayatın içinden çalışan, yaşayan, genç, erkek, kadın, yaşlı engelli veya engelsiz kim varsa onların yaşamını kolaylaştırmak ve yaşamın kalitesini arttırmak yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden biridir” dedi.

Bu çerçevede 2014 yılında göreve geldikten birçok çalışmalar da yaptıklarını ifade eden Başkan Yanılmaz, “Elazığ'ımızda birçok engelli derneğimiz var. En başta belediyemiz bünyesinde engelliler koordinasyon merkezini kurduk. Bu koordinasyon merkezi ile yaptığımız bütün çalışmaları bir koordine haline getirdik ve birlikte çalışmalara devam ettik. Bütün engelli kardeşlerimiz ile ilgili çalışmayı yaparken onları soyutlamak, dışlamak iç bünyelerine itmekten ziyade onların toplumla bütünleşmesini birlikte yaşama kültürünün oluşmasını ve birlikte yaşamaktan keyif almalarını temin ettik” ifadelerini kullandı.

Programın ardından Derneği Genel Başkanı Bülent Kapu ve Elazığ Şube Başkanı Selami Temiz Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a plaket verdi.