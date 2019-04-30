‘Engelsiz Girişim Atölyesi'nde eğitim başladı

Elazığ'da bir okulda açılan ‘Engelsiz Girişim Atölyesi'nde engelli ve dezavantajlı bireyler eğitim görmeye başladı.

Elazığ Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Abdullah Hakan Tangülü Özel Eğitim Meslek Okulunda ‘Engelsiz Girişim Atölyesi' açıldı. Atölyede alanında uzman öğretmenler eşliğinde engelli bireylerle ve dezavantajlı çocuklara bireysel, zihinsel ve toplumla kaynaşma eğitimleri verilmeye başlandı. Engelli bireyler, atölyede aldıkları eğitimle hem ebru sanatını hem de zihin geliştiren oyunları öğrenmeye başladı.

Vali Yardımcısı Mustafa Gül, “Dezavantajlı gruplar ile çalışıyoruz. Onların sosyal entegrasyonu açısından çok önemli bir proje. Milli eğitimdeki proje ekibinin bir başarısıdır. Burada dezavantajlı olan çocuklarımıza sosyal entegre açısından faydalı bir proje” dedi.

3 adet bireysel engelli atölyesi açıldığını anımsatan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cemil Çiftçi ise “Bu atölyelerin içerisinde çeşitli zeka oyunları bulunmaktadır. Bu atölyenin açılmasındaki amaç dezavantajlı çocuklarımızı bilinçsel ve sosyal yönden dezavantajlarını ortadan kaldırmak. Onların sosyal yönden topluma daha fazla entegre olmalarını sağlamaktır” diye konuştu.

Özel öğrenciler için engelsiz bilişim atölyeleri açtıklarını aktaran Okul Müdürü Ahmet Yıldırım da, “Bu atölyelerde öğrenciler bilinçsel ve zihinsel yönlerini geliştirecekler. Farklı gruplar ve kişiler ile sosyalleşecektir. Bu atölyelerin olması özel çocuklar için büyük önem arz etmektedir. Bu tür projelerin artmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Atölyenin açılışına Vali Yardımcısı Mustafa Gül, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cemil Çiftçi, engelli bireyler ile aileleri katıldı. Açılış sonrası Vali Yardımcısı Gül'e engelliler tarafından Türk bayrağı tablosu hediye edildi.