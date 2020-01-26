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Enkaz altındaki 65 yaşındaki kadına ulaşılmaya çalışılıyor

Elazığ’ın Mustafa Paşa Mahallesi’nde çöken binada ekipler, enkaz altında kalan son kişi olarak değerlendirilen ve UMKE görevlisinin telefonla konuşup kurtardığı Azize Çelik’in 65 yaşındaki annesi Sakine Düşmez’i arama çalışmalarına yoğunlaştı.

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada ekipler, enkaz altında kalan son kişi olarak değerlendirilen ve UMKE görevlisinin telefonla konuşup kurtardığı Azize Çelik'in 65 yaşındaki annesi Sakine Düşmez'i arama çalışmalarına yoğunlaştı.


Elazığ'da 6,8 büyüklüğündeki depremde çöken binaların enkazı altında kalan vatandaşlar, arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarılıyor. Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken alt katı dükkan 5 katlı Aykent Apartmanı'nda yürütülen arama kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 14 kişi ise sağ olarak kurtarıldı. Aynı yerde bulunan Kalay Apartmanı'nın enkazından ise 1 kişi sağ olarak kurtarılırken, 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.


Arama kurtarma ekipleri, Aykent Apartmanı'nın enkazında kalan son kişi olduğu değerlendirilen 65 yaşındaki Sakine Düşmez'e ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor. Düşmez'in UMKE görevlisinin telefonda enkaz altında konuşup kendisiyle birlikte 8 kişinin kurtarılmasını sağlayan Azize Çelik'in 65 yaşındaki annesi olduğu öğrenildi.

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