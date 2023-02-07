Enkaz altından çıkartılan şehit polisin cenazesi memleketine gönderildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci 7.6 şiddetindeki depremde çöken bir binanın altında kalarak şehit olan ve cansız bedenine ulaşılan polis memuru Halit Baydoğan'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'ya gönderildi.

Merkeze bağlı Akpınar Mahallesi'nde ilk depremde aldığı hasardan dolayı boşaltılan bina ikinci seferde çöktü. Bu sırada çevre güvenliği için görevi başında olan polis memuru Halit Baydoğan (52) ve vatandaşlardan Ali Şara enkaz altında kaldı. 15 saatlik çalışmanın ardından ilk olarak polis memuru Halit Baydoğan'ın, ardından 2 çocuk babası Ali Şara'nın (65) cansız bedenlerine ulaşıldı. Üç çocuk babası şehit polis memuru Halit Baydoğan için Fırat Üniversitesi Hastanesi bahçesinde tören düzenledi. Törenin ardından Baydoğan'ın naaşı defnedilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderildi.

Törene, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehidin ailesi, kurum müdürleri, emniyet ile askeri erkan katıldı.