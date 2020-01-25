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Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi’nde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkaz altında kalanlar kurtarılıyor. Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken alt katı dükkan 5 katlı binada yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 12 kişiye sağ ulaşıldı. Elazığ, 5.1 ile 4.3 büyüklüğünde artçı depremler ile yeniden sallandı. Bölgede 4 ve üzeri çok sayıda artçı deprem meydana geliyor.

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