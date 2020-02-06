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Enkazda Kur'an-ı Kerim ve bayrak hassasiyeti

Elazığ’da meydana gelen 6.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören binaların kontrollü yıkımı esnasında enkaz altında kalan Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrakları tek tek toplanıyor .


24 Ocak meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde çöken ve hasar gören binalarının yıkımıyla birlikte enkaz kaldırma çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Enkaz kaldırma sırasında Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrakları yıkım ekipleri tarafından özenle toplanıyor. Ekipler tarafından bina enkazlarından toplanan Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrakları yerden yüksek noktalarda muhafaza ediliyor.


Kur'an-ı Kerimlerin enkaz altında zarar görmesine içlerinin el vermediklerini belirten iş makinası operatörü Adnan Eşin, “Yıkımlar için ekibimizle beraber Siirt'ten geldim. Burada yıkım yapıyoruz. Çöken evlerin enkazını temizliyoruz. Gördüğünüz gibi Kur'an-ı Kerim var, bayrak var. Vatandaşların ziynet eşyaları olduğu zaman eşyaları sahiplerine teslim ediyoruz. Çıkan Kur'an-ı Kerimleri toplayıp en yakın camiye bırakıyoruz. Kur'an-ı Kerim bizim kutsalımız içimiz el vermiyor, yırtılıp kalmasına” dedi.

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