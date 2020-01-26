Enkazda yapılan çalışma sonucunda bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi’nde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma sonucunda bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma sonucunda bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin yoğun çalışması sonucu, enkaz altında kalanlar kurtarılıyor. Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı.