Enkazdan 8 kişi kurtarıldı 1 kişi hayatını kaybetti

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu bir kişi daha enkazdan çıkarıldı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu bir kişi daha enkazdan çıkarıldı. Depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi'nde başlatılan arama kurtarma çalışmasıyla 8 kişi kurtarılırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti.
Mustafa Paşa Mahallesi'nde 50 metre arayla alt katları dükkan 5 katlı 2 bina da yıkıldı. Yıkılan binalarda arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu 8 kişi kurtarılırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Binaların enkazlarında arama kurtarma ekiplerinin çalışması aralıksız devam ediyor.