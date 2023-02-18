Fatih Erbakan, “Allah bu felaketlerden ders almayı bizlere nasip etsin. Hem manevi olarak hem de maddi olarak. Öncesinde tedbir almak son derece önemlidir” dedi.

Fatih Erbakan, yardımcıları ve teşkilatıyla birlikte deprem bölgelerini ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Erbakan, Elazığ Havalimanı'nda basın açıklamasında bulundu. Millete baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulunan Erbakan, “Rahmetli olan vatandaşlarımıza Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Yaralı kurtulanlara acil şifalar diliyoruz. Yaralarımızı bir an evvel sarmayı cenabı Allah nasip eylesin. Bizler genel başkan yardımcılarımızla birlikte Yeniden Refah Partisi olarak bölgedeyiz. Hatay'da, Hassa'da, Kırıkhan ve Antakya'da ilk gün incelemeler yaptık. Arkasından Adıyaman, Gölbaşı ve Besni'de incelemelerimiz ve ziyaretlerimiz oldu. Bugün Malatya'da ve Doğanşehir ilçesine ziyaretlerimiz oldu. Şimdi de Elazığ'dayız. Depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletmek ve çalışmaları sürdüren gönüllülere STK'lara, parti teşkilatına ve resmi kurumlara ziyaretlerde bulunup çalışmalarla ilgili bilgi almak üzere bu ziyaretlerimizi gerçekleştirdik” diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi olarak da depremin ilk anından itibaren sahada gönüllü teşkilat mensuplarıyla hummalı bir faaliyete girdiklerini aktaran Erbakan, “Tüm teşkilatımız seferber oldu. 12 bine yakın gönüllü teşkilat mensubumuz, gençlik kollarımız da dahil olmak üzere arama kurtarma çalışmalarına ve yardım faaliyetlerine destek oldu. Bununla birlikte 380 tır yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. 212 iş makinesi, 62 jeneratör, 436 çadır teşkilatlarımız tarafından bölgeye ulaştırıldı. Bununla birlikte İstanbul teşkilatımız, Kahramanmaraş merkezde bir çadır kent kuruyor. Bugün kurum çalışmalarına başladılar. Aynı zamanda Konya teşkilatımız da Hatay'da bir çadır kentin kurulumuna başlıyor. 7 tane aş evi depremden etkilenen bölgelere kuruldu. Günde ortalama 2 bin-2 bin 500 insana yemek veriliyor. Günde 3 öğün yemek çıkartılıyor. Allah bu felaketlerden ders almayı bizlere nasip etsin. Hem manevi olarak hem de maddi olarak. Bir defa böyle bir olay olduktan sonra o enkazın altından insanları çıkarmanın ne kadar zor hatta çoğu imkansız olduğunu görmüş olduk. Öncesinde tedbir almak son derece önemlidir. Bugüne kadar yeterli dersleri alamadığımızı maalesef görüyoruz. İnşallah bundan sonra gereken dersi çıkartıp sağlam zemin ve sağlam binalarla gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de gerekli tedbirleri almak nasip olur. Bu tedbirlerin alınmasında devlete de çok büyük görev düşüyor. Burada sadece faturayı müteahhitlere kesmekle işin içinden çıkılamaz. Müteahhitler bu işin sadece unsurudur. İmara acılan bölgelerin zemin bakımından depreme uygun olması, denetimlerin doğru bir şekilde yapılması gerekiyor. Bu konuda devletin, yetkililerin, belediyelerin titiz bir şekilde davranması son derece büyük önem sahip. Bundan sonra bu konuda bir ders çıkarıp da gerekli tedbirleri almak nasip olur” şeklinde konuştu.