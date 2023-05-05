Erbakan: “İYİ Parti, CHP ve HDP; LGBT akımlarına destek oluyor, 7'li masanın karşısında durmamız lazım”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Cumhurbaşkanımızın da zaman zaman ifade ettiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi LGBT'cidir. İYİ Parti, CHP ve HDP; LGBT akımlarına destek oluyor, 7'li masanın karşısında durmamız lazım.” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlarla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Vatandaşlara seslenen Erbakan, “Karşımızdaki 7'li masanın söylemleri, seçim bildirgeleri ve sözcülerinin milletvekili adaylarının genel başkanlarının ve cumhurbaşkanı adaylarının açıklamalarına bakınca devletimizin, milletimizin selameti için ülkemizin birlik ve bütünlüğü için ahlak ve maneviyatın korunması için yeni nesillerin ve aile yapımızın korunması için 7'li masanın karşısında durmamız gerektiğini açık bir şekilde gördük. Cumhurbaşkanı adaylarının açıklamaları ortada. 7'li masanın Cumhurbaşkanı adayı LGBT Türk ailesine zarar vermez, diyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ise ne diyor, 'eşcinsel evlilikler gayet normaldir, ama toplum henüz buna hazır değil' diyor. Bu adam 7'li masanın cumhurbaşkanı yardımcısı adayıdır. Toplum hazır hale gelse, eğer toplumu hazır hale getirebilsek elbette ki olabilir elbette ki biz bunların nikahını kıyarız manasında bir söz kullanıyor. Meclise basın toplantısında CHP Parti Sözcüsü, okul öncesindeki bir çocuğa 4-6 yaş arasındaki bir çocuğa, 'Kur'an-ı Kerim öğretmeye çalışmak Taliban zihniyetidir. Bu yaştaki çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretilmez' diyor. Milletvekili adayları çıkmış kendi televizyonlarından bir tanesinde videosu cep telefonumda duruyor. Ben CHP'den milletvekili olursam çok önemli bir sorunun çözülmesi için mecliste mücadele edeceğim. Neymiş o sorun, 'CHP milletvekili olarak ben camilerin minarelerinden ve hoparlörlerinden özellikle sabah ezanların okunması insanları rahatsız ediyor. Bunun yaşlısı ve hastası var. Bunları caminin içinden okunması için mücadele edeceğim' diyor” ifadeleri kullandı.

‘İYİ Parti, HDP ve CHP; LGBT akımlarına destek oluyor'

7'li masaya Elazığlıların geçit vermeyeceğinin altını çizen Erbakan, “Bunların hepsi LGBT'ci. Cumhurbaşkanımızın da zaman zaman ifade ettiği gibi CHP LGBT'cidir. İşte Cumhurbaşkanı adaylarının ifadeleri ortadır. Bursa Nilüfer CHP'li belediye bünyesinde özel LGBT merkezi açıyor. Bunlar LGBT'cidir. İYİ Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı 2 sene evvel Amerika'da LGBT yürüyüşüne katlıyor. Burada LGBT'li arkadaşlarla muhteşem bir gün yaşıyoruz diye açıklama yapıyor. Bu LGBT'cilere Elazığlılar oy verir mi? Elbette ki vermezler. Bu HDP'de LGBT'cidir. İstanbul'da LGBT'ye karşı bir miting yapıldı daha üzerinden 1 saat geçmeden HDP Genel Merkezi'nden açıklama yapılıyor; 'LGBT'ye karşı çıkmak nefret ve insanlık suçudur. Kimse LGBT'ye karşı çıkamaz' diyor. İşte HDP dediğin budur. İYİ Parti'siyle, HDP'siyle ve CHP'siyle toplumun temeline ailenin yapısına, ahlakın ve maneviyatın yeni nesillerin temeline dinamit koymak olan dış güçlerin operasyonu LGBT akımlarına destek oluyor. 7'li masanın destekçilerine Cumhur İttifakı'na girmeden önce bir baktık. Kimler destekliyor bunları. Bunları PKK, Fetullah Gülen, LGBT lobileri, PYD-YPG yöneticileri, dış güçlerin en önemli yayın organlarından olan The Economist kapak sayfası yaparak Erdoğan'ın mutlaka devrilmesi 7'li masanın iktidar olması gerekiyor, diyor. Eğer bunlar şimdi 7'li masayı destekliyorsa bizim bu 7'li masa karşısında durmamız lazım” cümlelerini kullandı.