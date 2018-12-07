Erkeklerin hazırladığı minberleri kadınlar süslüyor

Elazığ'da belediye atölyesinde erkekler tarafından hazırlanan, kadınlar tarafından süslenen minberler, köy camileri ile mescitlerde yerini alıyor.

Elazığ Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü marangozhanesinde cami ve mescitler için gelen talep üzerine minberler hazırlanıyor. Belediyenin erkek personelleri tarafından hazırlanan minberler ise ahşap oymacılığı kursu alan kadınlar tarafından süsleniyor. İnce bir işçilik ile oyulan ağaçlar, ibadethanelerde yerini alıyor.

Minber ve mihrapların Destek Hizmetleri Müdürlüğü marangozhane bölümünde yapıldığını belirten Usta Öğretici Hakan Gülyağı, “Burada ana gövde oluşturuluyor. Bize kalan kısmı ise üzerine yapılan ayetler, besmeleler, yazılar kadınlarımız tarafından tamamlanıyor. Hazır hale gelen ürünler camiye veya mescide götürülüyor” dedi.

Camilerin minberler ve mihraplarını işlediklerini dile getiren Fatma Boydak ise, “Biz kadınlarda 2015 yılında başladığımız kursta ahşap oymayı öğrendik. Buradaki minber süslemelerini yapıyoruz. Minberleri süsleyip, camilere gönderiyoruz” diye konuştu.

Minber ve mihrapları süslediklerini aktaran Hacer Atilla ise, “Biz de ahşap oymacılığı kursunda bunların işlemelerini öğrendik. Şu anda onların işlemelerini yapıp gönderiyoruz. Güzel de bir çalışma oluyor. Tüm bunlar kadın arkadaşlarımızın elinden çıkıyor” şeklinde konuştu.