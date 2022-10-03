İhlas Haber Ajansı

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ES Elazığspor 10 puana ulaştı

TFF 3.

Lig 1. Grup 5. haftasında konuk ettiği Çatalcaspor'u 2-1'lik skorla yenen ES Elazığspor, bu sezonki 3. galibiyetini alarak puanını 10 yaptı ve 4. sıraya yükseldi.


Lig 1. Grup'ta 5. hafta maçına çıkan Entegre Solar Elazğspor, Çatalcaspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek bu sezonki 3. galibiyetini aldı. Skordan ziyade oynanan futbol taraftarları sevindirirken, Gakgoşlar puanını 10 yaparak 4. basamağa yerleşti. Bordo-beyazlılar, geçen hafta Ağrı deplasmanında aldığı yenilginin yaralarını sardı.


Öte yandan Elazığspor'dan açıklamaya göre Çatalcaspor maçını bin 550 biletli seyirci takip etti.

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