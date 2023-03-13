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ES Elazığspor 3 maçtır kaybetmiyor

ES Elazığspor, TFF 3.

Lig 1. Grupta son 3 maçını gol yemeden kazanmasını bildi.


TFF 3. Lig 1. Grubun 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Amasyaspor FK'ya 3-2 mağlup olan ve teknik direktör Cüneyt Biçer'le bu maçtan sonra yollarını ayıran ES Elazığspor, o haftadan sonra çıktığı 3 resmi maçta kalesini gole kapattı ve 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. 21. haftada konuk ettiği BC Group Ağrı 1970 Spor maçına Levent Eriş'in yardımcı antrenörleri tarafından çıkan bordo-beyazlılar sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Daha sonra yaşanan deprem felaketi sonrası sahalardan uzak kalan Entegre Solar Elazığspor, Çatalcaspor maçına teknik direktör Alaattin Tutaş yönetiminde çıktı. İstanbul deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen bordo-beyazlı ekip, son olarak 23. haftada konuk ettiği Play-Off hattındaki rakibi Orduspor 1967'yi 3-0 mağlup etti. Son 3 maçında rakip fileleri 5 kez havalandıran ve kalesinde hiç gol görmeyen Gakgoşlar, puanını 30'a yükselterek, alt sıralardan iyice uzaklaştı ve Play-Off hattıyla puan farkını 10'a düşürdü.


Bordo-beyazlı ekip, TFF 3. Lig 1. Grubun 24. haftasında deplasmanda grup lideri E. Yeni Mersin İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek.

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