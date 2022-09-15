ES Elazığspor - Amasyaspor FK maç biletleri satışta

Lig 1. Grup 3. haftasında oynanacak olan ES Elazığspor-Amasyaspor FK maçının biletleri satışa çıkarıldı.

Entegre Solar Elazığspor, Lig 1. Grup 3. haftasında evinde oynayacağı Amasyaspor FK maçının biletlerini satışa sundu. Kulüp sosyal medya hesaplarından paylaşımda, “18 Eylül Pazar günü saat 15.00'de kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağımız Amasyaspor Futbol Kulübü maçı biletleri 20 TL'den Elazığspor Store'da satışa sunulmuştur. Müsabakanın biletlerini maç gününe kadar Elazığspor Store'dan temin edebilirsiniz. Maç günü bilet satışı sadece stadyum gişelerinden yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.