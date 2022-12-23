ES Elazığspor ara dönem hazırlıklarına başlıyor

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezonun ilk yarısını 20 puanla 11. sırada tamamlayan ES Elazığspor, ikinci yarı öncesi hazırlıklarına kendi tesislerinde cumartesi günü itibariyle başlayacak. Karşıyaka maçı sonrası izne ayrılan teknik heyet ve futbolcular yaklaşık 1 haftalık tatil sonrası yarın saat 16.00'da kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla ara dönem hazırlıklarına başlayacak. Teknik Direktör Cüneyt Biçer ve yardımcıları yönetiminde yapılacak olan ara dönem ilk antrenmanında tüm futbolcuların hazır bulunması bekleniyor. 10 gün boyunca hazırlıklarını Elazığ'da devam ettirmeyi planlayan bordo-beyazlı ekip, hava durumuna göre Antalya'ya gidebilir ya da hazırlıklarına Elazığ'da devam edebilir.