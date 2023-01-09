ES Elazığspor Başkanı Çayır, transfere engel dosyalar için İstanbul'a gitti

Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, transfere engel dosyalarla görüşmeler yapmak üzere bu sabah İstanbul'a gitti.

TFF 3. Ligde ikinci devre öncesi transfer tahtasını açmak için görüşmelere hız veren ES Elazığspor'da, sürece İstanbul'dan devam edilecek. Bu çerçevede Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, pazartesi sabah saatlerinde İstanbul'a giderek, transfere engel dosyalardaki teknik adam, futbolcular ve avukatlarla görüşmelere başladı. Başkan Serkan Çayır'a İstanbul'da yapacağı görüşmelerde Eser Ağcabay ile Murat Ertürk de eşlik ediyor. Transfer yasağını kaldırabilme adına görüşmeler gerçekleştiren Entegre Solar Elazığsporlu kurmaylar, yasağı kaldırdığı takdirde anlaşmaya vardığı isimlerle resmi sözleşmeler imzalayacak.

Bordo-beyazlı ekip, sezonun ikinci yarısı öncesi 20 puanla 11. sırada bulunuyor.