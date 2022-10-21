ES Elazığspor, Belediye Kütahyaspor deplasmanında

Lig 1. Grup'un 8. haftası'nda Belediye Kütahyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 8. hafta maçında Entegre Solar Elazığspor, Belediye Kütahyaspor'un konuğu olacak. Son 2 haftayı yenilgilerle tamamlayan bordo-beyazlı ekip, Belediye Kütahyaspor maçıyla kötü gidişata dur demek istiyor. bordo-beyazlı ekipte kaptan Yiğitcan ile kaleci Hakan sakatlıkları nedeniyle Kütahya'ya götürülmedi. 23 Ekim Pazar günü saat 14.00'te başlayacak olan maça Dumlupınar Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Bordo-beyazlı ekip bu maç öncesi 10 puanla 10. sırada bulunurken, Belediye Kütahyaspor, 12 puanla 5. durumda.