İhlas Haber Ajansı

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ES Elazığspor, Bingöl grubunda

U18 Türkiye Şampiyonası 1.

kademe maçlarına ES Elazığspor, Bingöl Grubu'nda çıkacak.


2022-2023 sezonu Kademe Müsabakaları başlıyor. Müsabakalar 69 ilden 126 takımın katılımı ile 6'şar takımlı 19 grupta 04 - 07 Mayıs 2023 tarihlerinde, 4 'er takımlı 3 grupta ise 05 -07 Mayıs 2023 tarihlerinde olmak üzere toplam 22 tarafsız grup merkezinde oynanacak.


Bingöl Grup Merkezi'nde ikinci tura yükselmek için mücadele edecek olan ES Elazığspor, maçlarına 4-7 Mayıs tarihleri arası çıkacak. Bordo-Beyazlıların grubunda Diyarbakır Dsispor, Muş İdman Yurdu, Bitlis Güroymakspoor, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzurum Yakutiyespor gibi takımlar bulunuyor.

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