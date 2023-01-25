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ES Elazığspor, bir kez daha PFDK'ya sevk edildi

İç saha maçlarında yaşanan saha olaylarından olayı ES Elazığspor bir kez daha PFDK’ya sevk edildi.

İç saha maçlarında yaşanan saha olaylarından olayı ES Elazığspor bir kez daha PFDK'ya sevk edildi.


TFF 3. Lig 1. Grup 19. haftasında oynanan ES Elazığspor - Yomraspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle bordo-beyazlı kulüp, PFDK'ya sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği'nce 24.01.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporunda, “Entegre Solar Elazığspor Kulübü'nün 22.01.2023 tarihinde oynanan Entegre Solar Elazığspor-Yomra Spor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” denildi.

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