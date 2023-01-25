İç saha maçlarında yaşanan saha olaylarından olayı ES Elazığspor bir kez daha PFDK'ya sevk edildi.

TFF 3. Lig 1. Grup 19. haftasında oynanan ES Elazığspor - Yomraspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle bordo-beyazlı kulüp, PFDK'ya sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği'nce 24.01.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporunda, “Entegre Solar Elazığspor Kulübü'nün 22.01.2023 tarihinde oynanan Entegre Solar Elazığspor-Yomra Spor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” denildi.