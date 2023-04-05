ES Elazığspor bir kez daha PFDK'ya sevk edildi

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden ES Elazığspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. Sezon içerisinde çeşitli olaylardan dolayı PFDK'ya sevk edilen ve son Edirnespor maçını da seyircisiz oynamak zorunda kalan bordo-beyazlı ekip, bir kez daha saha olayları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Hukuk Müşavirliğince 4 Nisan 2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna yapılan sevk raporu şöyle:

''Entegre Solar Elazığspor Kulübü'nün 2 Nisan 2023 tarihinde oynanan Entegre Solar Elazığspor-Edirnespor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.''