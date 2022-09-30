İhlas Haber Ajansı

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ES Elazığspor, Çatalcaspor'u ağırlayacak

TFF 3.

Lig 1. Grup 5. haftasında ES ELazığspor, Çatalcaspor'u ağırlayacak


ES Elazığspor, Lig 1. Grup 5. haftasında Çatalcaspor'la karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Ağrı 1970 Spor'a deplasmanda yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini alan bordo-beyazlı ekip, İstanbul temsilcisi karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Maçın son çalışmasını cumartesi günü tesislerinde yaparak kampa girecek olan ES Elazığspor'da eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.


2 Ekim Pazar günü saat 14.30'da başlayacak olan maça Doğukent Stadı ev sahipliği yapacak.

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