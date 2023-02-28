ES Elazığspor, Doğukan Pala'yla görüşüyor

Ara transfer dönemini bir sol bek transferiyle tamamlamayı planlayan ES Elazığspor, deprem felaketi sonrası ligden çekilen Adıyaman FK'dan Doğukan Pala ile görüşüyor.

Deprem felaketi sonrası, TFF 3. Lig 1. Grup'ta 22. hafta maçlarıyla normal sezon devam edecek. Kulüp tesislerinde 22. haftada deplasmanda oynayacağı Çatalcaspor maçı hazırlıklarına devam eden ES Elazığspor'da forvet Tugay Keleş'in ardından bir mevkiye daha takviye yapılması planlanıyor. Bordo-beyazlılar Hasan Ekici'ye alternatif olarak sol bek mevki için deprem felaketinden dolayı lige devam edemeyen TFF 2. Lig ekibi Adıyaman FK'dan Doğukan Pala'yı renklerine bağlamak istiyor. 5 Mart'ta sona erecek olan ara transfer dönemi öncesi Bordo-Beyazlı ekip Doğukan'ı da kadrosuna katıp transferi noktalamayı planlıyor.

Doğukan Pala Kimdir?

1992 İstanbul doğumlu olan Doğukan, altyapısından yetiştiği Beşiktaş'la ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Daha sonra Adana Demirspor, İstanbulspor, Ümraniyespor, 1920 Maraşspor, Bağcılarspor, Çorumspor, Derincespor, Nazilli Bld., 52 Orduspor, Fatsa Bld., Orduspor 1967, Bergama Bld. formaları giyen Doğukan, son olarak Adıyaman FK'da oynadı. Deprem felaketi öncesi Adıyaman ekibinde 14 lig, 2 Türkiye Kupası maçına çıkan tecrübeli sol bek, 966 dakika sahada kaldı ve 1 asistle oynadı.