ES Elazığspor - Edirnespor maçı seyircisiz oynanacak

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, ES Elazığspor'a bir maçı sahasında seyircisiz oynama cezası verdi.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 25. haftasında oynanan ve konuk takımın 1-0'lık galibiyetiyle sona eren ES Elazığspor - Belediye Kütahyaspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, ES Elazığspor'a bir maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 30 Mart 2023 tarih ve 50 sayılı toplantısında almış olduğu kararda, "Entegre Solar Elazığspor Kulübü'nün, 26.03.2023 tarihinde oynanan Elazığspor - Belediye Kütahyaspor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 3.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.