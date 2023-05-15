ES Elazığspor, Eskişehirspor deplasmanında

Lig 1. Grup 33. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek.

TFF 3. Lig 1. Grup 33. haftasında Elazığspor, deplasmanda Eskişehirspor'la karşılaşacak. Elazığ temsilcisi, 39 puanla 10. sırada yer alırken, Eskişehirspor ise az da olsa ligde kalma ümitlerini devam ettirmek istiyor.

Bordo-beyazlı ekibin bu maçta sezon içinde fazla forma şansı bulamayan futbolcularla sahada olması bekleniyor.

16 Mayıs Salı günü saat 15.00'te Eskişehir Yeni Stadyumun'da oynanacak mücadeleyi Mardin Bölgesi C Klasman Hakemi Muhammed Mehmetcan Söylemez yönetecek.