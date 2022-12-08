ES Elazığspor - Eskişehirspor maç biletleri satışta

Lig 1. Grup'un 16. haftasında oynanacak olan ES Elazığspor-Eskişehirspor maçının biletleri 20 TL'den satışa çıkarıldı.

Entegre Solar Elazığspor, Lig 1. Grup'un 16. haftasında evinde oynayacağı Eskişehirspor maçının biletlerini satışa sundu. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda; “11 Aralık Pazar günü saat 14.00'te kendi evimizde oynayacağımız Eskişehirspor maçı biletleri 20 TL'den Elazığspor Store'de satışa sunulmuştur. Müsabakanın biletlerini maç gününe kadar Elazığspor Store'den temin edebilirsiniz. Maç günü bilet satışı sadece stadyum gişelerinden yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.