ES Elazığspor evinde 12 puan topladı

Lig 1. Grupta geride kalan 17 haftalık dilimde topladığı 20 puanın 12'sini iç sahada aldı.

TFF 3. Lig 1. Grupta geride kalan 17 haftalık süreçte 20 puan toplayan ve sezonun ilk yarısını 11. sırada tamamlayan Entegre Solar Elazığspor, iç sahada deplasmanlara nazaran daha etkili oldu. Doğukent Stadında 8 iç saha maçına çıkan bordo-beyazlı ekip 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve 2 kez de mağlubiyet aldı. Sahasında 12 gol atma başarısı gösteren Entegre Solar Elazığspor, kalesinde ise 11 gol gördü.

Deplasmanda toplamda 9 maç yapan bordo-beyazlılar 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 5 kez de mağlup oldu. Dış sahada 7 gol atma başarısı gösteren Gakgoşlar, 16 gole ise engel olamadı.