İhlas Haber Ajansı

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ES Elazığspor iyice rahatladı

TFF 3.

Lig 1. Grubun 30. haftasında konuk ettiği GP Şile Yıldızspor'u 3-1 yenen ES Elazığspor, sezonun tamamlanmasına 4 hafta kala oldukça rahat bir pozisyona geldi.


Entegre Solar Elazığspor, Lig 1. Grupta 8.'liğe yükseldi. Ligin 30. haftasında konuk ettiği GP Şile Yıldızspor'u 3-1 mağlup eden bordo-beyazlı ekip, son 4 haftasına girilen ligde puanını 39'a yükselterek, rahat bir pozisyona geldi. Bordo-Beyazlıların küme düşme hattıyla arasında 12 puan, Play-Off hattıyla arasında 9 puanlık fark var. ES Elazığspor Lig 1. Grupta sırasıyla Hacettepe 1945 (D), K. Karaköprü Belediyespor, Eskişehirspor (D) ve Karşıyaka maçlarıyla sezonu tamamlayacak.

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