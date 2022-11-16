ES Elazığspor kalesinde 16 gol gördü

Lig 1. Grup'ta geride kalan 11 haftada kalesinde 16 gol gören ES Elazığspor, grubunun en çok gol yiyen 3. takımı oldu.

Lig 1. Grup'ta 11. hafta maçları geride kaldı. İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve orta sıralarda yer alan Entegre Solar Elazığspor geride kalan 11 haftada kalesinde gördüğü 16 golle grubun en çok gol yiyen 3. takımı durumunda. Bordo-beyazlı kaleyi koruyan Hakan Canbazoğlu ve Yiğit Kafkasyalı 8'er gol yedi.

Kalesinde 24 gol gören Eskişehirspor, Lig 1. Grup'ta en çok gol yiyen takım olurken, ES-ES'i 18 golle Edirnespor, 16'şar golle ES Elazığspor ve 1922 Konyaspor takip etti.