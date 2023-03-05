ES Elazığspor - Malatyaspor kardeşliği

Deprem felaketi sonrası ligden çekilen Yeni Malatyaspor taraftarları, ES Elazığspor'un daveti üzerine 52 Orduspor FK maçında tribünde olacak.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, deprem felaketi sonrası ligden çekildi. Deprem felaketi sonrasında Malatya'nın yaralarını sarmak adına Elazığ'dan birçok kişi ve kurum seferber olurken, bu seferberlik futbolda da büyük dostluklara dönüştü. ES Elazığspor Başkanı Serkan Çayır'ın daveti üzerine Yeni Malatyaspor taraftarları, 52 Orduspor FK maçında tribünde olacak. Bordo-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "12 Mart Pazar günü sahamızda oynayacağımız 52 Orduspor müsabakasında Başkanımız Serkan Çayır ve yönetim kurulu üyelerimizin davetiyle kardeş ve dost kulübümüz Yeni Malatyaspor taraftarları da aramızda olacaktır. Gerek kulübümüzün ve stadımızın, gerekse evlerimizin kapıları sonuna kadar Malatyalı hemşerilerimize açıktır. Birlik ve beraberlikle bugünleri de atlatacağız. Çünkü biz bir El-Ma'nın yarısıyız. Selam olsun kayısı diyarı güzel Malatyamıza" ifadeleri kullanıldı.