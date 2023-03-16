İhlas Haber Ajansı

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ES Elazığspor Mersin yolcusu

Kadrosunda eksik ya da sakat futbolcu bulunmayan ES Elazığspor, lider E.

Yeni Mersin İdman Yurdu maçı için cuma günü Mersin'e gidecek.


TFF 3. Lig 1. Grubun 24. haftasında deplasmanda lider Exenpay Yeni Mersin İdman Yurdu ile karşılaşacak olan Entegre Solar Elazığspor, zorlu maç için cuma günü Mersin'e gidecek. Karayoluyla Mersin'e gidecek olan bordo-beyazlı ekip, maçın son çalışmasını cumartesi günü Mersin'de yapacak ve pazar günü oynanacak olan maçın ardından yine karayoluyla Elazığ'a dönecek. ES Elazığspor'da zorlu maç öncesi sakat ya da cezalı futbolcu bulunmaması teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

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