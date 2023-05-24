ES Elazığspor, PFDK'ya sevk edildi

Lig 1. Grubun son haftasında oynanan Karşıyaka maçından dolayı PFDK'ya sevk edildi.

TFF 3. Lig 1. Grubun son haftasında Karşıyaka'yı konuk eden ve rakibine 4-0 yenilerek sezonu mağlubiyetle tamamlayan ES Elazığspor, çirkin ve kötü tezahürat eylemi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Hukuk Müşavirliğince 23 Mayıs 2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporunda şu ifadeler kullanıldı:

''Entegre Solar Elazığspor Kulübü'nün 20 Mayıs 2023 tarihinde oynanan Entegre Solar Elazığspor- Karşıyaka TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”