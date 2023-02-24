ES Elazığspor Tutaş'la devam edecek

Lig 1. Grup'ta mücadele eden ES Elazığspor'da, sezonun geri kalan bölümünde Sportif Direktör Alaattin Tutaş, teknik direktör olarak görevine devam edecek.

Lig'de, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği programa göre müsabakalar 4-5 Mart'ta yeniden başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararını bekleyen ve bu çerçevede futbolcularına izin veren Elazığspor'da yeni yol haritası da belirlendi. Teknik Direktör Levent Eriş'in ayrılığı sonrası Sportif Direktör Alaattin Tutaş'ın antrenmanlarını yaptırdığı bordo-beyazlı ekip, sezonu Tutaş'la tamamlama kararı aldı. Tutaş'ın teknik ekibine ise takviyeler yapılacak.

Cumartesi günü tesislerinde toplanacak olan teknik heyet ve futbolcular, Lig 1. Grup'un 22. haftasında deplasmanda oynanacak olan Çatalcaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.